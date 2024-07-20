Міноборони визначило обсяги домедичної допомоги, котру можуть надавати військові

Це дозволить розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини, заявили у відомстві

Змагання військових медиків ЗСУ (Ілюстративне фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Міністерство оборони затвердило обсяги домедичної допомоги, котру надають українські захисники залежно від їх рівня підготовки. Документ поділив домедичну допомогу на чотири рівні, встановив перелік навичок та інтервенцій для військових, а також встановив перелік відповідних лікарських засобів, повідомили на сайті відомства.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Міноборони своїм наказом встановило обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військових та співробітників Сил безпеки та оборони, документ уже зареєстрований Міністерством юстиції.

Ці обсяги визначають той об'єм домедичної допомоги, яку надають захисники під час ведення бойових дій, виконання бойових та спецзавдань, заходів з національної безпеки та оборони, а також підготовки складових Сил оборони.

"Встановлення обсягів домедичної допомоги – це вкрай важливий крок, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, відповідний документ був опрацьований з Генеральним штабом ЗСУ, представниками видів та окремих родів військ, а також інших складових Сил оборони.

Посадовиця заявила: ця система "акумулює найкращий досвід України та країн НАТО", що дозволить зберегти життя та здоров'я захисників на фронті та підвищити якість підготовки тактичній медицині.

Читайте також: "Повне лице крові. Він казав, що не має чим дихати". Репортaж з лінії фронту

"Документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим", – пише Міноборони.

Також у тексті є перелік лікарських засобів, котрі застосовуються для надання допомоги постраждалим.

Керівниця Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова зазначила, що цим документом "встановлено базовий нормативний фундамент", на якому відомство буде будувати сучасну та ефективну систему задля збереження життя та здоров’я військових на фронті.

"Обсяги надання домедичної допомоги дозволять нам розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини", – зазначила посадовиця.

У березні аудит Міноборони виявив 30 000 якісних турнікетів, котрі зберігалися майже рік на складах військової частини підпорядкування Командування медичних сил.

Читайте також: Сили оборони отримали десятки бронетранспортерів M113 для евакуації поранених – фото