ВСУ вернули 1500 единиц вооружения и военной техники, а также имущество – Минобороны
Благодаря оптимизации ВСУ удалось вернуть тысячи единиц разнообразной техники, сообщило Министерство обороны.
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МО пишет, что Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовало возврат 1500 единиц вооружения и военной техники, а также более 2000 наименований военно-технического имущества.
В список входят:
→ транспортные средства – МТ-ЛБ, автозаправщики, грузовые автомобили, танкоремонтные мастерские, танковые тягачи, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и т.п.;
→ ремонтное оборудование;
→ средства связи и другие необходимые элементы.
"Возвращение в строй избыточного имущества позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", – отметил замминистра обороны Юрий Джигир.
- 27 июня Министерство обороны сообщило, что запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ после скандала с закупкой дорогостоящих фляг.
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