ВСУ вернули 1500 единиц вооружения и военной техники, а также имущество – Минобороны

Речь идет о транспортных средствах, ремонтном оборудовании, средствах связи и прочем.

МТ-ЛБ Вооруженных Сил Украины во время артиллерийских соревнований в 2019 году (Фото: Армия.Inform)

Благодаря оптимизации ВСУ удалось вернуть тысячи единиц разнообразной техники, сообщило Министерство обороны.

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МО пишет, что Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовало возврат 1500 единиц вооружения и военной техники, а также более 2000 наименований военно-технического имущества.

В список входят:

→ транспортные средства – МТ-ЛБ, автозаправщики, грузовые автомобили, танкоремонтные мастерские, танковые тягачи, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и т.п.;

→ ремонтное оборудование;

→ средства связи и другие необходимые элементы.

"Возвращение в строй избыточного имущества позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", – отметил замминистра обороны Юрий Джигир.

27 июня Министерство обороны сообщило, что запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ после скандала с закупкой дорогостоящих фляг.

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