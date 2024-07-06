ЗСУ повернули 1500 одиниць озброєння та військової техніки, а також військове майно – Міноборони
Завдяки оптимізації до ЗСУ вдалося повернути тисячі одиниць різноманітної техніки, повідомило Міністерство оборони.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
МО пише, що Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна організувало повернення 1500 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2000 найменувань військово-технічного майна.
До переліку входять:
→ транспортні засоби – МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, броньовані ремонтно-евакуаційні машини тощо;
→ ремонтне обладнання;
→ засоби зв’язку та інші необхідні елементи.
"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
- 27 червня Міністерство оборони повідомило, що запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ після скандалу з закупівлею дорогих фляг.
Читайте також: Агенція Міноборони стала найбільшим покупцем "мавіків" на Prozorro