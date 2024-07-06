ЗСУ повернули 1500 одиниць озброєння та військової техніки, а також військове майно – Міноборони

Йдеться про транспортні засоби, ремонтне обладнання, засоби зв'язку та інше

МТ-ЛБ Збройних Сил України під час артилерійських змагань у 2019 році (Фото: Армія.Inform)

Завдяки оптимізації до ЗСУ вдалося повернути тисячі одиниць різноманітної техніки, повідомило Міністерство оборони.

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МО пише, що Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна організувало повернення 1500 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2000 найменувань військово-технічного майна.

До переліку входять:

→ транспортні засоби – МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, броньовані ремонтно-евакуаційні машини тощо;

→ ремонтне обладнання;

→ засоби зв’язку та інші необхідні елементи.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

27 червня Міністерство оборони повідомило, що запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ після скандалу з закупівлею дорогих фляг.

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