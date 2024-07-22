Міноборони допустило до ЗСУ понад 20 зразків легкої автомототехніки: є багі та гідроцикли
Впродовж пів року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки. Про це повідомляється на сайті відомства.
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За шість місяців 2024-го було кодифіковано та допущено до використання у війську понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування перетнутою місцевістю та виконання завдань на воді, пише Міноборони.
У 2023 році арсенал захисників поповнили лише сім зразків такого транспорту, зауважує відомство.
МО акцентує, що до нововведеної техніки входять зразки відомих виробників зі США, Азії та Європи.
Зокрема, йдеться про:
→ багі – невеликі легкі автівки високої прохідності;
→ мотоцикли – з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання;
→ чотири- та шестиколісні квадроцикли й гексоцикли;
→ гідроцикли – транспорт для пересування по воді.
"Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки", – пояснює Міноборони.
Відомство зауважує: процедура кодифікації нового озброєння та військової техніки спрощена до 10 днів, а кодифіковані зразки вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.
- 6 липня Міноборони повідомило, що завдяки оптимізації до ЗСУ вдалося повернути тисячі одиниць різноманітної техніки.
16 липня відомство заявило, що йому вдалося повернути до ЗСУ "значну кількість" боєприпасів різних калібрів, котрі були передані підприємствами на утилізацію як надлишкові ще до початку російської агресії у 2014 році.
- 20 липня МО затвердило обсяги домедичної допомоги, котру надають українські захисники залежно від їх рівня підготовки.
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