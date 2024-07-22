Міноборони допустило до ЗСУ понад 20 зразків легкої автомототехніки: є багі та гідроцикли

Стільки кодифікували за шість місяців 2024-го

Фото: Міноборони

Впродовж пів року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки. Про це повідомляється на сайті відомства.

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За шість місяців 2024-го було кодифіковано та допущено до використання у війську понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування перетнутою місцевістю та виконання завдань на воді, пише Міноборони.

У 2023 році арсенал захисників поповнили лише сім зразків такого транспорту, зауважує відомство.

МО акцентує, що до нововведеної техніки входять зразки відомих виробників зі США, Азії та Європи.

Зокрема, йдеться про:

→ багі – невеликі легкі автівки високої прохідності;

→ мотоцикли – з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання;

→ чотири- та шестиколісні квадроцикли й гексоцикли;

→ гідроцикли – транспорт для пересування по воді.

Фото: Міноборони

"Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки", – пояснює Міноборони.

Відомство зауважує: процедура кодифікації нового озброєння та військової техніки спрощена до 10 днів, а кодифіковані зразки вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

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