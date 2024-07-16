До війська повернули боєприпаси, які хотіли утилізувати ще до 2014-го як "надлишкові"

Відомство зазначає, що боєприпаси повернули після ретельної перевірки якості – і їх уже застосовуються на полі бою

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони повідомило, що йому вдалося повернути до ЗСУ "значну кількість" боєприпасів різних калібрів, котрі були передані підприємствами на утилізацію як надлишкові ще до початку російської агресії у 2014 році.

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Наразі через потребу, що зростає, у військових ресурсах ці боєприпаси знову стають потрібні, пояснили у відомстві.

Управління відчуження й утилізації надлишкового військового майна повернуло боєприпаси після ретельної перевірки якості – і їх вже застосовуються на полі бою проти окупантів, пише Міноборони.

Йдеться про:

→ артилерійські постріли;

→ боєприпаси до стрілецької зброї;

→ комплектувальні елементи;

→ підривники тощо.

"Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. [...] Даємо друге життя — намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Посадовець додав, що відомство здійснює регулярний моніторинг, оцінку запасів та активно співпрацює з підприємствами оборонно-промислового комплексу, щоб забезпечити безперебійне постачання ресурсів для Сил оборони.

6 липня Міноборони повідомило, що завдяки оптимізації до ЗСУ вдалося повернути тисячі одиниць різноманітної техніки.

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