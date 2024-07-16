В армию вернули боеприпасы, которые хотели утилизировать еще до 2014-го как "избыточные"

Ведомство отмечает, что боеприпасы вернули после тщательной проверки качества – и они уже применяются на поле боя

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны сообщило, что ему удалось вернуть в ВСУ "значительное количество" боеприпасов разных калибров, которые были переданы предприятиями на утилизацию как избыточные еще до начала российской агрессии в 2014 году.

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В настоящее время из-за растущей потребности в военных ресурсах эти боеприпасы снова становятся нужны, пояснили в ведомстве.

Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества вернуло боеприпасы после тщательной проверки качества – и они уже применяются на поле боя против оккупантов, пишет Минобороны.

Речь идет о:

→ артиллерийских выстрелах;

→ боеприпасах к стрелковому оружию;

→ комплектующих элементах;

→ взрывателях и т.д.

"Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. [...] Даем вторую жизнь – пытаемся восстановить все, что подлежит ремонту и последующей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта", – отметил замминистра обороны Юрий Джигир.

Чиновник добавил, что ведомство осуществляет регулярный мониторинг, оценку запасов и активно сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса – чтобы обеспечить бесперебойную поставку ресурсов для Сил обороны.

6 июля Минобороны сообщило, что благодаря оптимизации в ВСУ удалось вернуть тысячи единиц разнообразной техники.

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