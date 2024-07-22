В июле и августе Украине передадут еще 100 000 снарядов в рамках чешской инициативы

Ян Липавский заявил, что в настоящее время к инициативе присоединились 18 стран, 15 из которых уже выполнили свои обязательства и внесли вклад

Артиллерийские снаряды (Фото: ЕРА / Oleg Petrasyuk)

Западные союзники в рамках чешской инициативы отправят в Украину еще 100 000 артиллерийских снарядов в июле и августе. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Ceske Noviny.

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"В течение июля и августа мы отправим еще 100 000 боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продлена в 2025 году", – заявил он.

По словам главы чешской дипломатии, в настоящее время к инициативе присоединились 18 стран, 15 из которых уже выполнили свои обязательства и внесли вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 000 боеприпасов, добавил Липавский.

Первоначально обсуждалась возможность поставки 800 000 снарядов в Украину. Однако в марте Липавский сообщил, что Киев может получить до 1,5 млн боеприпасов. В апреле президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила более 1 млн артиллерийских снарядов в третьих странах, которые могут быть приобретены для ВСУ.

В конце мая 2024 года сообщалось, что только четыре страны – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия – послали деньги на закупку артиллерийских снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

25 июня Петр Павел сообщил, что Силы обороны уже получили первую партию боеприпасов, закупленных союзниками в рамках чешской инициативы.

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