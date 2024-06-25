Первая партия боеприпасов от чешской инициативы уже прибыла в Украину – Фиала
Петр Фиала (Фото: ЕРА)

Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

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"Некоторое время тому назад первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину. Мы делаем то, что нужно", – заявил он.

Чешский премьер не уточнил, о каком именно количестве снарядов идет речь.

Изначально говорилось о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину. Но в марте министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов. В апреле президент Чехии Петр Павел говорил, что Прага нашла более 1 млн артснарядов в третьих странах, которые можно приобрести для ВСУ.

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