На военном полигоне в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – пострадали люди
Чехия. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

17 июня на одном из военных полигонов в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – на месте есть пострадавшие. Об этом сообщила Армия Чешской Республики.

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"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного округа Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Военные привлекли спасательный вертолет, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, инцидентом занимается военная полиция Чехии.

  • В 2021 году спецслужбы Чехии получили доказательства причастности офицеров российской Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления к взрывам боеприпасов в поселке Врбетице в октябре и декабре 2014 года. 
  • Тогда чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в октябре 2014 года приезжали в Прагу, а также в Злинский край, где расположен Врбетице.
  • В конце апреля 2024 года полиция Чехии завершила расследование дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице и официально подтвердила, что ответственными за инциденты были агенты российской военной разведки.
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