На военном полигоне в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – пострадали люди

Военные привлекли спасательный вертолет, чтобы как можно быстрее оказать помощь потерпевшим

Чехия. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

17 июня на одном из военных полигонов в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – на месте есть пострадавшие. Об этом сообщила Армия Чешской Республики.

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"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного округа Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Военные привлекли спасательный вертолет, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, инцидентом занимается военная полиция Чехии.