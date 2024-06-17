На военном полигоне в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – пострадали люди
17 июня на одном из военных полигонов в Чехии взорвались неустановленные боеприпасы – на месте есть пострадавшие. Об этом сообщила Армия Чешской Республики.
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"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного округа Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Военные привлекли спасательный вертолет, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, инцидентом занимается военная полиция Чехии.
- В 2021 году спецслужбы Чехии получили доказательства причастности офицеров российской Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления к взрывам боеприпасов в поселке Врбетице в октябре и декабре 2014 года.
- Тогда чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в октябре 2014 года приезжали в Прагу, а также в Злинский край, где расположен Врбетице.
- В конце апреля 2024 года полиция Чехии завершила расследование дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице и официально подтвердила, что ответственными за инциденты были агенты российской военной разведки.