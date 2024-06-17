На військовому полігоні у Чехії вибухнули невстановлені боєприпаси – постраждали люди

Чехія. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

17 червня на одному із військових полігонів у Чехії вибухнули невстановлені боєприпаси – на місці є постраждалі. Про це повідомила Армія Чеської Республіки.

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"Ми маємо справу з серйозною подією в районі військового округу Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас. На жаль, на місці події є постраждалі", — йдеться в повідомленні.

Військові залучили рятувальний вертоліт, щоб якнайшвидше надати допомогу потерпілим, інцидентом займається військова поліція Чехії.