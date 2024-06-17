На військовому полігоні у Чехії вибухнули невстановлені боєприпаси – постраждали люди
17 червня на одному із військових полігонів у Чехії вибухнули невстановлені боєприпаси – на місці є постраждалі. Про це повідомила Армія Чеської Республіки.
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"Ми маємо справу з серйозною подією в районі військового округу Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас. На жаль, на місці події є постраждалі", — йдеться в повідомленні.
Військові залучили рятувальний вертоліт, щоб якнайшвидше надати допомогу потерпілим, інцидентом займається військова поліція Чехії.
- У 2021 році спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.
- Тоді чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які в жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване Врбетіце.
- Наприкінці квітня 2024 року поліція Чехії завершила розслідування справи стосовно вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце та офіційно підтвердила, що відповідальними за інциденти були агенти російської військової розвідки.