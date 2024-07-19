Зеленский предположил, что горячую фазу войны реально завершить к концу года

Президент подчеркнул, что план завершения войны должен быть общим с партнерами, "чтобы никто не играл в свои инициативы"

Владимир Зеленский (Фото: Andy Rain/EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что с поддержкой союзников Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года. Такое мнение глава государства высказал в интервью BBC во время визита в Великобританию.

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"Я считаю, что если мы будем объединены и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", – заявил Зеленский.

Он отметил, что соответствующий план будет готов, и если он приведет к завершению горячей стадии войны, это будет "очень правильно и очень сильно".

Президент подчеркнул, что этот план должен быть общим с партнерами – "это зависит и от их желания, чтобы никто не играл в свои инициативы окончания войны".

11 июля Зеленский заявил, что для скорейшего возвращения мира Украине нужно провести второй Глобальный саммит мира уже в этом году.

В тот же день агентство Bloomberg писало, что Украина хочет созвать второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

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