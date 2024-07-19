Мир должен давить на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров – Зеленский
Весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. Об этом в интервью телерадиокомпании BBC сообщил президент Владимир Зеленский.
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По словам главы государства, это не означает, что все оккупированные территории будут возвращены силой.
"Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – заявил глава государства. Он отметил, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.
"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — подчеркнул Зеленский.
- 14 июня Путин заявил, что якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.
- Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером.
- 30 июня Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников, и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.
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