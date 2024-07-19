Світ має тиснути на Росію, аби посадити її за стіл переговорів – Зеленський

Слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію на перемовинах, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Увесь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Про це в інтерв’ю телерадіокомпанії BBC повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, це не означає, що всі окуповані території будуть повернуті силою.

"Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – заявив глава держави. Він зазначив, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", – наголосив Зеленський.

14 червня Путін заявив, нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером.

30 червня Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників, і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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