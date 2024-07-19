Зеленський припустив, що гарячу фазу війни реально завершити до кінця року

Президент наголосив, що план завершення війни має бути спільним із партнерами, "щоб ніхто не грався у свої ініціативи"

Володимир Зеленський (Фото: Andy Rain/EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії.

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"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що відповідний план буде готовий, і якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде "дуже правильно і дуже сильно".

Президент наголосив, що цей план має бути спільним із партнерами – "це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни".

11 липня Зеленський заявив, що для якнайшвидшого повернення миру Україні потрібно провести другий Глобальний саміт миру вже цього року.

Того ж дня агентство Bloomberg писало, що Україна хоче скликати другий Саміт миру за участі Росії до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді.

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