Для якнайшвидшого миру Україні потрібен другий Саміт уже цього року – Зеленський

Україна "дуже розраховує" на підтримку з боку США, зазначив президент

Володимир Зеленський під час першого Глобального саміту миру (Фото: Flickr.com)

Для якнайшвидшого повернення миру Україні потрібно провести другий Глобальний саміт миру вже цього року, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

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Зокрема, під час зустрічі політики обговорили відновлення для України справедливого та тривалого миру.

За словами Зеленського, аби мир повернувся якомога швидше – Україні потрібен другий Саміт миру цього року.

Україна "дуже розраховує" на підтримку Сполучених Штатів у цьому питанні, зазначив президент.

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10 липня агенція Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявила: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

Співрозмовники ЗМІ заявили, що Україна хоче провести повторний Саміт до того, як президентом знову може стати Дональд Трамп.

У червні радники політика представили наступний "план припинення війни": Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів, а натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, і сама країна-агресорка послідовно відмовляється від участі у таких заходах. Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

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