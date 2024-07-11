Зеленський про Орбана: Не всі лідери можуть вести перемовини – треба мати повноваження і силу

Президент зауважив: не знає, куди Орбан поїде далі – можливо, знову до України

Віктор Орбан та Володимир Зеленський у Києві 2 липня (Фото: ZOLTAN FISCHER / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив щодо угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана: не всі лідери можуть вести перемовини, оскільки для цього потрібно мати певні повноваження і силу. Про це він розповів під час пресконференції на саміті НАТО.

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Президента запитали, чи не відбуваються певні домовленості за спиною України, беручи до уваги візити Орбана до України, Росії, Китаю та кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Український лідер відповів, що завчасно не знав про візит Орбана до російського диктатора Володимира Путіна та до Китаю.

Зеленський іронізував, що не знає, куди завтра поїде прем'єр Угорщини: "Можливо, знову приїде до України, не знаю".

"З усією повагою до всіх країн великих, невеликих, ми маємо сказати, що не всі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього", – підсумував голова держави.

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