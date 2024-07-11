Зеленський про Орбана: Не всі лідери можуть вести перемовини – треба мати повноваження і силу
Президент Володимир Зеленський заявив щодо угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана: не всі лідери можуть вести перемовини, оскільки для цього потрібно мати певні повноваження і силу. Про це він розповів під час пресконференції на саміті НАТО.
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Президента запитали, чи не відбуваються певні домовленості за спиною України, беручи до уваги візити Орбана до України, Росії, Китаю та кандидата у президенти США Дональда Трампа.
Український лідер відповів, що завчасно не знав про візит Орбана до російського диктатора Володимира Путіна та до Китаю.
Зеленський іронізував, що не знає, куди завтра поїде прем'єр Угорщини: "Можливо, знову приїде до України, не знаю".
"З усією повагою до всіх країн великих, невеликих, ми маємо сказати, що не всі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього", – підсумував голова держави.
- Раніше, 2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. А вже 5 липня прем'єр поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- 8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з головою країни Сі Цзіньпіном. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".
- 11 липня Bloomberg повідомив, що після саміту НАТО прем'єр Угорщини поїде до Трампа.
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