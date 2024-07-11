Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры – нужно иметь полномочия и силу

Президент отметил: не знает, куда Орбан поедет дальше – возможно, снова в Украину

Виктор Орбан и Владимир Зеленский в Киеве 2 июля (Фото: ZOLTAN FISCHER/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил насчет венгерского премьер-министра Виктора Орбана: не все лидеры могут вести переговоры, поскольку для этого нужно иметь определенные полномочия и силу. Об этом он рассказал во время пресс-конференции на саммите НАТО.

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Президента спросили, не происходят ли определенные договоренности за спиной Украины, если брать во внимание визиты Орбана в Украину, Россию, Китай и к кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Украинский лидер ответил, что заранее не знал о визите Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и в Китай.

Зеленский иронизировал, что не знает, куда завтра поедет премьер Венгрии: "Возможно, снова приедет в Украину, не знаю".

"Со всем уважением ко всем странам большим, небольшим, мы должны сказать, что не все лидеры могут вести переговоры. Нужно иметь определенные полномочия и силу для этого", – подытожил глава государства.

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