Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры – нужно иметь полномочия и силу
Президент Владимир Зеленский заявил насчет венгерского премьер-министра Виктора Орбана: не все лидеры могут вести переговоры, поскольку для этого нужно иметь определенные полномочия и силу. Об этом он рассказал во время пресс-конференции на саммите НАТО.
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Президента спросили, не происходят ли определенные договоренности за спиной Украины, если брать во внимание визиты Орбана в Украину, Россию, Китай и к кандидату в президенты США Дональду Трампу.
Украинский лидер ответил, что заранее не знал о визите Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и в Китай.
Зеленский иронизировал, что не знает, куда завтра поедет премьер Венгрии: "Возможно, снова приедет в Украину, не знаю".
"Со всем уважением ко всем странам большим, небольшим, мы должны сказать, что не все лидеры могут вести переговоры. Нужно иметь определенные полномочия и силу для этого", – подытожил глава государства.
- Ранее, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. А уже 5 июля премьер поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
- 8 июля Орбан посетил Китай – там он встретился с главой страны Си Цзиньпином. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.
- 11 июля Bloomberg сообщил, что после саммита НАТО премьер Венгрии поедет к Трампу.
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