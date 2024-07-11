В Венгрии заявили, что НАТО не должно становиться "антикитайским альянсом"

Ранее члены НАТО признали, что КНР является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины. В Пекине назвали это клеветой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава КНР Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что "было бы огромной трагедией", если бы Альянс превратился в "антикитайский блок". Слова чиновника передает представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

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Сийярто заявил: "было бы огромной трагедией", если бы Альянс превратился в "антикитайский блок".

Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает сотрудничество НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, однако только при условии, что объединение не будет создавать "антикитайский альянс".

Чиновник заявил, что НАТО является оборонным альянсом, и это нужно учитывать при развитии внешних отношений.

"Мы не должны становиться наступательным альянсом или участвовать в создании антикитайского блока", – подытожил Сийярто.

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Члены НАТО в итоговой декларации саммита Альянса признали, что Китайская народная республика является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки военно-промышленного комплекса РФ и так называемого партнерства без ограничений.

В то же время Пекин обвинил Североатлантический союз в клевете и предостерег его держаться подальше от Азии.

В преддверии саммита генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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