В Венгрии заявили, что НАТО не должно становиться "антикитайским альянсом"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что "было бы огромной трагедией", если бы Альянс превратился в "антикитайский блок". Слова чиновника передает представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
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Сийярто заявил: "было бы огромной трагедией", если бы Альянс превратился в "антикитайский блок".
Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает сотрудничество НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, однако только при условии, что объединение не будет создавать "антикитайский альянс".
Чиновник заявил, что НАТО является оборонным альянсом, и это нужно учитывать при развитии внешних отношений.
"Мы не должны становиться наступательным альянсом или участвовать в создании антикитайского блока", – подытожил Сийярто.
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Члены НАТО в итоговой декларации саммита Альянса признали, что Китайская народная республика является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки военно-промышленного комплекса РФ и так называемого партнерства без ограничений.
В то же время Пекин обвинил Североатлантический союз в клевете и предостерег его держаться подальше от Азии.
В преддверии саммита генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.
- 8 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Китай – там он встретился с главой страны Си Цзиньпином. По мнению Орбана, КНР – "ключевая сила в создании условий для мира в российско-украинской войне".
- Ранее, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- Уже 5 июля премьер поехал в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
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