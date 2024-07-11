НАТО признало Китай "решающим фактором" в войне РФ против Украины. В Пекине отреагировали

Пекин обвинил Альянс в клевете и предостерег его держаться как можно дальше от Азии, говорится в заявлении, которое цитирует FT

Флаг Китая (Иллюстративное фото: Mark Cristino/EPA)

Члены НАТО в итоговой декларации признали, что Китай является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки военно-промышленного комплекса РФ и так называемое партнерство без ограничений. Пекин обвинил Альянс в клевете и предостерег его держаться подальше от Азии, передает Financial Times со ссылкой на заявление КНР.

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В документе лидеры стран НАТО призвали Китай прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России, включающие передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудования и сырья, которые служат ресурсами для оборонного сектора РФ.

"КНР не может позволить развязать крупнейшую войну в Европе в новейшей истории без того, чтобы это негативно не повлияло на ее интересы и репутацию", — говорится в декларации.

Пекин в заявлении, которое цитирует FT, сообщил, что направил НАТО протест в связи с обвинениями, которые он назвал "провокационными, и содержащими явную ложь и клевету".

Миссия Китая при ЕС заявила, что Китай стремился к политическому урегулированию и никогда не предоставлял смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта, добавив, что его "нормальные торговые потоки" с Россией не должны подвергаться срывам или принуждению.

Также Пекин предупредил Альянс "держаться подальше от Азии", которая является "местом для мирного развития, а не местом борьбы для геополитического соревнования".

"НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными государствами для сохранения гегемонии", – говорится в заявлении.

22 мая 2024 года глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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