Зеленский: Китай мог бы помочь всем нам давить на Путина, чтобы он остановил войну

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай мог бы помочь Западу давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он остановил войну в Украине. Такое мнение глава государства высказал в интервью агентству Bloomberg, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что один телефонный звонок китайского лидера Си Цзиньпина Путину мог остановить войну против Украины.

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"Хотелось бы, чтобы Китай играл серьезную роль – большая страна, реально вторая экономика, от которой сегодня очень сильно зависит Россия, потому что некуда экспортировать много разных товаров – потому что санкции", – заявил Зеленский.

Он согласился с утверждением Стубба о том, что Китай мог бы сыграть "колоссальную" роль в урегулировании войны.

"И действительно, без оружия они могли бы помочь всем нам давить на Путина, чтобы он остановил эту войну. Это правда", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств, что оружие Китая попадает в Россию, и напомнил, что Си уверял его в этом.

"Некоторые детали, они там есть. Я думаю, дроны какие-то, или детали к дронам и так далее. Но они не только китайские. Скажу вам откровенно, они идут и из некоторых европейских стран. И с этим можно бороться. Опять же, если бы захотел лидер Китая, чтобы этого не происходило, наверное, этого не происходило бы", – сказал Зеленский.

22 мая 2024 года глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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