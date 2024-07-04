Зеленский: Китай мог бы помочь всем нам давить на Путина, чтобы он остановил войну
Президент Владимир Зеленский считает, что Китай мог бы помочь Западу давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он остановил войну в Украине. Такое мнение глава государства высказал в интервью агентству Bloomberg, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что один телефонный звонок китайского лидера Си Цзиньпина Путину мог остановить войну против Украины.
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"Хотелось бы, чтобы Китай играл серьезную роль – большая страна, реально вторая экономика, от которой сегодня очень сильно зависит Россия, потому что некуда экспортировать много разных товаров – потому что санкции", – заявил Зеленский.
Он согласился с утверждением Стубба о том, что Китай мог бы сыграть "колоссальную" роль в урегулировании войны.
"И действительно, без оружия они могли бы помочь всем нам давить на Путина, чтобы он остановил эту войну. Это правда", – подчеркнул Зеленский.
В то же время президент заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств, что оружие Китая попадает в Россию, и напомнил, что Си уверял его в этом.
"Некоторые детали, они там есть. Я думаю, дроны какие-то, или детали к дронам и так далее. Но они не только китайские. Скажу вам откровенно, они идут и из некоторых европейских стран. И с этим можно бороться. Опять же, если бы захотел лидер Китая, чтобы этого не происходило, наверное, этого не происходило бы", – сказал Зеленский.
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- В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.
- 18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.
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