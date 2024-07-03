Президент Финляндии: Си Цзиньпин может прекратить войну одним звонком Путину

Если бы Пекин сейчас сказал Москве, что пора начинать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала, считает Александр Стубб

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Ввиду уровня зависимости, которой Россия достигли от Китая, один телефонный звонок китайского лидера Си Цзиньпина кремлевскому диктатору Владимиру Путину мог бы остановить войну против Украины. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

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"Россия сейчас настолько зависит от Китая <...> Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", – сказал он.

По мнению Стубба, если бы Пекин сейчас сказал Москве, что пора начинать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала.

В то же время финский президент считает, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это верно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", – сказал он.

22 мая 2024 года глава Минобороны Британии заявил, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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