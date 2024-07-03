Президент Фінляндії: Сі Цзіньпін може припинити війну одним дзвінком Путіну

Якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила, вважає Александр Стубб

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Зважаючи на рівень залежності, якої Росія досягли від Китаю, один телефонний дзвінок китайського лідера Сі Цзіньпіна кремлівському диктатору Володимиру Путіну міг би зупинити війну проти України. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Bloomberg.

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"Росія зараз настільки залежить від Китаю <...> Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", – сказав він.

На думку Стубба, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.

Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", – сказав він.

22 травня 2024 року глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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