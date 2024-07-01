Столтенберг заявив, що Китай кидає виклик НАТО та його цінностям

Генсек НАТО також нагадав, що Пекін допомагає Москві у війні проти України й розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Китай кидає виклик північноатлантичному альянсу та його цінностям. Таку думку він висловив в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.

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"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", – сказав Столтенберг.

За його словами, Китай створює небезпеку для Тайваню та сусідніх країн, а також допомагає Росії та "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

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