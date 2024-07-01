Столтенберг заявив, що Китай кидає виклик НАТО та його цінностям
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Китай кидає виклик північноатлантичному альянсу та його цінностям. Таку думку він висловив в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.
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"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", – сказав Столтенберг.
За його словами, Китай створює небезпеку для Тайваню та сусідніх країн, а також допомагає Росії та "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".
- У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
- 23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".
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