Влада Тайваню застерігає громадян від поїздок до КНР: боїться, що їх там стратять

Прапор Тайваню (Фото: ЕРА)

Тайванський уряд закликав своїх громадян утриматись від необов'язкових поїздок до Китайської Народної Республіки на тлі нещодавньої заяви Пекіна про можливість страти "стійких" прихильників незалежності Тайваню. Про це повідомляє Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Представник Тайванської ради у справах материкової частини Лян Вень-цзе заявив, що тайванцям варто утриматися від поїздок до КНР, якщо вони не є невідкладними та обов'язковими.

Попередження пов'язане з новими правовими принципами КНР, які передбачають можливість страти "сепаратистів". Тайбей розглядає ці правила як серйозну загрозу безпеці своїх громадян на території Китаю.

Водночас уряд Тайваню наголосив, що це не заборона, а заклик до обережності.

Офіційний Пекін вважає владу Тайваню нелегітимною і вже неодноразово погрожував переслідувати "тайванських сепаратистів" по всьому світу. КНР також наполягає на "возз'єднанні Китаю", маючи на увазі приєднання до себе самоврядного Тайваню (Пекін стверджує, що Тайвань є провінцією Китаю, а не незалежною державою).

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

Читайте також: Байден не виключає відправлення військових США до Тайваню у разі нападу Китаю