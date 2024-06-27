Власти Тайваня предостерегают граждан от поездок в КНР: боятся, что их там казнят

Флаг Тайваня (Фото: ЕРА)

Тайваньское правительство призвало своих граждан воздержаться от необязательных поездок в Китайскую Народную Республику на фоне недавнего заявления Пекина о возможности казни "устойчивых" сторонников независимости Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Представитель Тайванского совета по делам материковой части Лян Вэнь-цзе заявил, что тайванцам следует воздержаться от поездок в КНР, если они не являются неотложными и обязательными.

Предупреждение связано с новыми правовыми принципами КНР, предусматривающими казнь "сепаратистов". Тайбэй рассматривает эти правила как серьезную угрозу безопасности своих граждан на территории Китая.

В то же время правительство Тайваня подчеркнуло, что это не запрет, а призыв к осторожности.

Официальный Пекин считает власть Тайваня нелегитимной и уже неоднократно угрожал преследовать "тайваньских сепаратистов" по всему миру. КНР также настаивает на "воссоединении Китая", имея в виду присоединение к себе самоуправляющегося Тайваня (Пекин утверждает, что Тайвань является провинцией Китая, а не независимым государством).

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

Читайте также: Байден не исключает отправления военных США в Тайвань в случае нападения Китая