Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов НАТО и его ценностям

Генсек НАТО также напомнил, что Пекин помогает Москве в войне против Украины и разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай бросает вызов Североатлантическому альянсу и его ценностям. Такое мнение он высказал в интервью японской газете Yomiuri.

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"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", – сказал Столтенберг.

По его словам, Китай создает опасность для Тайваня и соседних стран, а также помогает России и "разжигает наибольшую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

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