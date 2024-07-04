Зеленський: Китай міг би допомогти всім нам тиснути на Путіна, щоб він зупинив війну

Президент констатував, що зараз Росія "дуже сильно" залежить від Китаю

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай міг би допомогти Заходу тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він зупинив війну в Україні. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю агентству Bloomberg, коментуючи заяву президента Фінляндії Александра Стубба про те, що один телефонний дзвінок китайського лідера Сі Цзіньпіна Путіну міг би зупинити війну проти України.

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"Хотілося б, щоб Китай грав серйозну роль – велика країна, реально друга економіка, від якої сьогодні дуже сильно залежить Росія, бо немає куди експортувати багато різних товарів – бо санкції", – заявив Зеленський.

Він погодився з твердженням Стубба щодо того, що Китай міг би зіграти "колосальну" роль у врегулюванні війни.

"І дійсно, без зброї вони могли б допомогти всім нам тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Це правда", – наголосив Зеленський.

Водночас президент заявив, що Україна не має стовідсоткових доказів, що зброя Китаю потрапляє до Росії, й нагадав, що Сі запевняв його в цьому.

"Деякі деталі, вони там є. Я думаю, дрони якісь, або деталі до дронів тощо. Але вони не тільки китайські. Скажу вам відверто, вони йдуть і з деяких європейських країн. І з цим можна боротись. Знову таки, якби захотів лідер Китаю, щоб цього не відбувалось, напевно, цього б не відбувалось", – сказав Зеленський.

22 травня 2024 року глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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