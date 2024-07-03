Bloomberg: Китай розробляє аналог "шахеда" для РФ. Це може бути дрон Sunflower 200

Китай може постачати РФ як готові безпілотники, так і частини для їх виробництва, заявили співрозмовники. Водночас ці БпЛА на полі бою ще не були

''Шахед'' (Фото: Олександр Гусєв/Pacific Press)

У 2023 році китайські та російські компанії провели низку нарад для копіювання технології іранського дрона-камікадзе Shahed і почали розробляти нову версію ударних безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

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Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Торік видання Defence Express писало, що набір характеристик Sunflower 200 можна вважати "плюс-мінус" ідентичним до характеристик "шахеда".

Один зі співрозмовників Bloomberg розповів, що Китай може постачати РФ як готові безпілотники, так і частини для їх виробництва. Він та інші джерела журналістів зазначають, що Sunflower 200 ще не використовувались на полі бою в Україні, але у 2024 році Пекін та Москва начебто почали розробляти та тестувати версії для підготовки до відправлення в Росію.

Sunflower 2000 (Фото: Live Journal)

22 травня 2024 року глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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