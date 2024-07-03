Bloomberg: Китай разрабатывает аналог "шахеда" для РФ. Это может быть дрон Sunflower 2000

Китай может снабжать РФ как готовыми дронами, так и частями для их производства, заявили собеседники. В то же время эти БПЛА на поле боя еще не были

Шахед (Фото: Александр Гусев/Pacific Press)

В 2023 году китайские и российские компании провели ряд совещаний по копированию технологии иранского дрона-камикадзе Shahed, и начали разработку новой версии ударных беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых по этому вопросу.

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Официальные лица не идентифицировали разрабатываемый беспилотник, но китайские оборонные вебсайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

В прошлом году издание Defence Express писало, что набор характеристик Sunflower 200 можно считать "плюс-минус" идентичным характеристикам "шахеда".

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что Китай может поставлять РФ как готовые беспилотники, так и части для их производства. Он и другие источники журналистов отмечают, что Sunflower 200 еще не использовались на поле боя в Украине, но в 2024 году Пекин и Москва вроде бы начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.

Sunflower 2000 (Фото: Live Journal)

22 мая 2024 года глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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