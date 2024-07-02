Орбан в Киеве попросил Зеленского подумать над прекращением огня и переговорами

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уважает формулу мира президента Владимира Зеленского, но считает ее слишком длинной в реализации. На пресс-конференции в Киеве глава венгерского правительства заявил, что предлагает Украине другие варианты завершения войны.

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Орбан отметил, что предложил Зеленскому безотлагательное прекращение огня для дальнейших переговоров.

"Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал ему, что эти инициативы требуют много времени, и попросил господина президента подумать о том, нельзя ли иначе пойти: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", – сказал он.

Премьер Венгрии поблагодарил украинского президента за то, что тот выслушал его и заверил, что во время полугодового председательства в Совете Евросоюза Будапешт будет "в распоряжении Украины".

В свою очередь Зеленский вспомнил, что Венгрия поддержала итоговое коммюнике Саммита мира, поблагодарив страну за это. По его словам, это говорит о "готовности Венгрии быть эффективной ради возвращения реальной долговременной безопасности".

1 июля 2024 года Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС.

На следующий день Орбан прибыл в Киев с неанонсированным визитом, заявив, что его цель связана с венгерским председательством.

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net, что визит Орбана в Украину дает ему шанс продемонстрировать, что он будет занимать конструктивную позицию во время председательства Венгрии.

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