Сийярто поговорил с Ван И. Сошлись на том, что нужно продвигать китайский "мирный план"

Петер Сийярто (Фото: ЕРА/Julien Wernand)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 25 июня провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Он заявил, что Венгрия поддерживает и готова продвигать китайско-бразильский так называемый мирный план.

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Сийярто подчеркнул, что Будапешту и Пекину важно развивать отношения по нескольким причинам, одной из которых является "взаимная готовность содействовать миру".

Китай, по его словам, является одной из стран, которые "были наиболее решительными, наиболее активными и преданными миру". В этом контексте венгерский глава МИД выразил поддержку бразильско-китайскому "мирному плану" по поводу российско-украинской войны.

Сийярто добавил, что этот план "следовало бы широко обсудить, поскольку он может стать хорошим основанием для прекращения огня и мирных переговоров".

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам.

Украина в свою очередь не раз подчеркивала, что в вопросе мира в Украине не должно быть никаких "китайского", "ватиканского", "африканского" и других "мирных планов".

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