Сійярто поговорив з Ван Ї. Зійшлися на тому, що треба просувати китайський "мирний план"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 25 червня провів телефонну розмову з китайським колегою Ван Ї. Він заявив, що Угорщина підтримує й готова просувати китайсько-бразильський так званий мирний план.
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Сійярто наголосив, що Будапешту та Пекіну важливо розвивати відносини з кількох причин, однією з яких є "взаємна готовність сприяти миру".
Китай, за його словами, є однією з країн, які "були найбільш рішучими, найбільш активними й найбільш відданими миру". У цьому контексті угорський глава МЗС висловив підтримку бразильсько-китайському "мирному плану" щодо російсько-української війни.
Сійярто додав, що цей план "варто було б широко обговорити, оскільки він може стати хорошою основою для припинення вогню і мирних переговорів".
- 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, проте там були лише загальні фрази та заклики до переговорів.
- Україна своєю чергою не раз наголошувала, що у питанні миру в Україні не має бути жодних "китайського", "ватиканського", "африканського" й інших "мирних планів".
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