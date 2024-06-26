Сійярто поговорив з Ван Ї. Зійшлися на тому, що треба просувати китайський "мирний план"

Глава МЗС Угорщини заявив, що "мирний план" Китаю варто було б широко обговорити

Петер Сійярто (Фото: ЕРА/Julien Wernand)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 25 червня провів телефонну розмову з китайським колегою Ван Ї. Він заявив, що Угорщина підтримує й готова просувати китайсько-бразильський так званий мирний план.

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Сійярто наголосив, що Будапешту та Пекіну важливо розвивати відносини з кількох причин, однією з яких є "взаємна готовність сприяти миру".

Китай, за його словами, є однією з країн, які "були найбільш рішучими, найбільш активними й найбільш відданими миру". У цьому контексті угорський глава МЗС висловив підтримку бразильсько-китайському "мирному плану" щодо російсько-української війни.

Сійярто додав, що цей план "варто було б широко обговорити, оскільки він може стати хорошою основою для припинення вогню і мирних переговорів".

24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, проте там були лише загальні фрази та заклики до переговорів.

Україна своєю чергою не раз наголошувала, що у питанні миру в Україні не має бути жодних "китайського", "ватиканського", "африканського" й інших "мирних планів".

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