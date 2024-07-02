Орбан у Києві попросив Зеленського подумати над припиненням вогню та переговорами

Віктор Орбан та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ ZOLTAN FISCHER)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поважає формулу миру президента Володимира Зеленського, але вважає її занадто довгою в реалізації. На пресконференції у Києві глава угорського уряду заявив, що пропонує Україні інші варіанти завершення війни.

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Орбан зазначив, що запропонував Зеленському невідкладне припинення вогню для подальших перемовин.

"Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів йому, що ці ініціативи потребують багато часу, і попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", – сказав він.

Прем'єр Угорщини подякував українському президенту за те, що той вислухав його та запевнив, що під час піврічного головування у Раді Євросоюзу Будапешт буде "у розпорядженні України".

Невідомо, як саме Зеленський відреагував на цю пропозицію.

Водночас він згадав, що Угорщина підтримала підсумкове комюніке Саміту миру, подякувавши країні за це. За його словами, це свідчить про "готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки".

1 липня 2024 року Угорщина розпочала піврічне головування у Раді ЄС.

Наступного дня Орбан прибув до Києва з неанонсованим візитом, заявивши, що його мета пов'язана з угорським головуванням.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що візит Орбана до України дає йому шанс продемонструвати, що він дотримуватиметься конструктивної позиції під час головування Угорщини.

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