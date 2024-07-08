Орбан встретился с Си. Назвал Китай "ключевой силой в создании условий для мира" в Украине

Венгерский лидер сказал, что венгры – "миролюбивый народ", который "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны"

Виктор Орбан и Си Цзиньпин (Фото: Orbán Viktor/X)

Премьер Венгрии Виктор Орбан, прибывший утром 8 июля с визитом в Китай, уже встретился и провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он написал в X.

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Глава венгерского правительства назвал Китай "ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне".

"Именно поэтому я приехал встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, спустя всего несколько месяцев после его официального визита в Будапешт", – написал он.

Крупнейшая венгерская газета Telex добавила, что, говоря о войне России против Украины, Орбан сказал, что венгры – "миролюбивый народ". По его словам, они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда на стороне войны".

"Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае конфликта в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", – сказал премьер Венгрии.

Накануне венгерский лидер в интервью еженедельному швейцарскому журналу Die Weltwoche похвастался "чрезвычайной" встречей с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал "больше таких встреч".

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным. Это подвергли критике европейские лидеры, заявив, что председательствующая в Совете ЕС Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, но не всего ЕС.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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