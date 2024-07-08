Орбан зустрівся з Сі. Назвав Китай "ключовою силою у створенні умов для миру" в Україні

Угорський лідер сказав, що угорці – "миролюбний народ", який "завжди на боці миру і ніколи на боці війни"

Віктор Орбан та Сі Цзіньпін (Фото: Orbán Viktor/X)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який вранці 8 липня прибув з візитом до Китаю, вже зустрівся та провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це він написав у X.

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У дописі глава угорського уряду назвав Китай "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".

"Саме тому я приїхав зустрітися з Сі Цзіньпіном у Пекіні, всього через кілька місяців після його офіційного візиту до Будапешта", – написав він.

Найбільша угорська газета Telex додала, що, говорячи про війну Росії проти України, Орбан сказав, що угорці – "миролюбний народ". За його словами, вони прагнуть миру, рівноваги і гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи на боці війни".

"Для нас дуже важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни. У випадку з конфліктом у сусідніх з Угорщиною країнах ми також високо цінуємо вашу мирну ініціативу", – сказав прем'єр Угорщини.

Напередодні угорський лідер в інтерв'ю щотижневому швейцарському журналу Die Weltwoche похвалився "надзвичайною" зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, і анонсував "більше таких зустрічей".

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним. Це розкритикували європейські лідери, заявивши, що головуюча у Раді ЄС Угорщина представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, але не всього ЄС.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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