"Пристебніть ремні". Орбан та Сійярто анонсували "несподівані" зустрічі наступного тижня

З ким саме має зустрітися угорський лідер, невідомо

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ALEXEY MAISHEV)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав "надзвичайними" переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. В інтерв'ю щотижневому швейцарському журналу Die Weltwoche він анонсував більше подібних зустрічей наступного тижня.

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Глава угорського уряду заявив, що зустріч з кремлівським диктатором пройшла "надзвичайним чином", хоча б через розуміння того, "скільки всього контролює Путін": територію, населення і величезні природні ресурси.

Орбан назвав Росію "справжньою імперією", а Путіна – людиною, яка "одна керує справжньою імперією".

Продовжуючи цю тему, прем'єр Угорщини розповів, що поїздка до Росії організовувалась у секретних умовах. За його словами, це робилось для того, щоб "великі хлопці" не стежили за ним.

Орбан також анонсував подібні "несподівані" зустрічі наступного тижня, але імен не назвав. Це підтвердив і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

У Facebook він написав: "Місія світу триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня".

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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