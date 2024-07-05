Візит Орбана до Путіна не погоджувався з Україною – МЗС

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру є формула миру, акцентували у дипломатичному відомстві

Віктор Орбан та Володимир Путін у Пекіні в 2023 році (Фото: EPA)

Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви, повідомило Міністерство закордонних справ України. У столиці РФ Орбан має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Дипломатичне відомство зазначило: рішення здійснити цю поїздку угорська сторона ухвалила "без погодження чи координації" з Україною.

МЗС нагадало, що для України є непорушним принцип "жодних домовленостей про Україну без України" – і держава закликає інші країни дотримуватися його.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру міністерство називає формулу миру. Зокрема, Угорщина відвідала Глобальний саміт миру та підписала підсумкове комюніке заходу.

"Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", – акцентували у МЗС.

Водночас у відомстві зазначили: Україна залишається конструктивно налаштованою до подальшої роботи з Угорщиною над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Орбана до Києва.

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