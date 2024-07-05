Орбан прилетів у Москву на зустріч із Путіним – пресслужба угорського прем'єра

Раніше він не підтверджував інформацію про те, що після візиту до Києва вирушить до Москви

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви – там він зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив керівник пресслужби прем'єр-міністра Берталан Хаваші, цитує Telex.

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Хаваші заявив, що цей візит відбувається в межах "миротворчої місії".

Перше фото з візиту Орбана до Москви (Фото: Hírek)

Зранку 5 липня верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ заявив, що Орбан відвідає Москву виключно в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Це не передбачає зовнішнє представництво Союзу, яке підпадає під відповідальність президента Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду, а на міністерському рівні – верховного представника Союзу із закордонних справ і політика безпеки", – написав Боррель.

Раніше на питання журналістів про можливий візит до Росії Орбан заявляв, що говоритиме про це, "коли все буде готово".

Востаннє Орбан зустрічався з Путіним у жовтні 2023 року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", куди він приїхав як єдиний політик ЄС.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Глава угорського уряду запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – про досягнення миру шляхом мирних самітів.

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