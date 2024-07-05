"Умиротворення не зупинить Путіна". У ЄС відреагували на візит Орбана до Москви

Країна, яка головує у Раді ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені Євросоюзу, зазначив голова Євроради Шарль Мішель

Віктор Орбан та Володимир Путін у Пекіні в 2023 році (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прилетів до диктатора Володимира Путіна, не представляє весь Європейський Союз, у блоці виключають контакти з Росією. Про це повідомили високопосадовці інституцій ЄС.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Візит Орбана до Москви належить виключно до двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією", – повідомив в исокий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він акцентував: позиції Європейської ради щодо війни РФ проти України виключають офіційні контакти між ЄС і Путіним.

Відповідно, Орбан не представляє ЄС під час цього візиту, зазначив Боррель.

Читайте також: Угорщина змінює імідж. Чому Орбан несподівано приїхав до Зеленського – і що це означає

У четвер, 4 липня, голова Євроради Шарль Мішель заявив: країна, яка головує у Раді ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені блоку.

"Європейська рада однозначна: Росія – агресор, Україна – жертва. Ніякі дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – акцентував Мішель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що умиротворення не зупинить Путіна – і "тільки єдність та рішучість прокладуть шлях до всебічного, справедливого і міцного миру в Україні".

Зараз Угорщина пів року головує у Раді ЄС – це установа, яка забезпечує узгодження національних інтересів між 27 державами-учасницями ЄС на рівні міністрів. Єврорада — це вищий політичний орган ЄС, який складається з глав держав та урядів членів блоку. Єврокомісія — вищий орган виконавчої влади ЄС, приблизний аналог уряду у національних державах.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Глава угорського уряду запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – про досягнення миру шляхом мирних самітів.

Читайте також: "Росія має вийти з України". США відкинули пропозицію Орбана щодо припинення вогню