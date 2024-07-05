"Умиротворение не остановит Путина". В ЕС отреагировали на визит Орбана в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прилетел к диктатору Владимиру Путину, не представляет весь Европейский союз, в блоке исключают контакты с Россией. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники институций ЕС.
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В четверг, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель заявил: страна, председательствующая в Совете ЕС, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени блока.
"Европейский совет однозначен: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – подчеркнул Мишель.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что умиротворение не остановит Путина – "только единство и решительность проложат путь к всестороннему, справедливому и крепкому миру в Украине".
- Сейчас Венгрия полгода председательствует в Совете ЕС – это учреждение, обеспечивающее согласование национальных интересов между 27 государствами-участниками ЕС на уровне министров. Евросовет – это высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств членов блока. Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти ЕС, примерный аналог правительства в национальных государствах.
- 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию о достижении мира путем мирных саммитов.
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