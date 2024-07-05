"Умиротворение не остановит Путина". В ЕС отреагировали на визит Орбана в Москву

Председательствующая в Совете ЕС страна не имеет полномочий взаимодействовать с РФ от имени Евросоюза, отметил глава Евросовета Шарль Мишель

Виктор Орбан и Владимир Путин в Пекине в 2023 году (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прилетел к диктатору Владимиру Путину, не представляет весь Европейский союз, в блоке исключают контакты с Россией. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники институций ЕС.

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"Визит Орбана в Москву относится исключительно к двусторонним отношениям между Венгрией и Россией", - сообщил в ысокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он акцентировал: позиции Европейского совета по поводу войны РФ против Украины исключают официальные контакты между ЕС и Путиным.

Соответственно Орбан не представляет ЕС во время этого визита, отметил Боррель.

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В четверг, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель заявил: страна, председательствующая в Совете ЕС, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени блока.

"Европейский совет однозначен: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – подчеркнул Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что умиротворение не остановит Путина – "только единство и решительность проложат путь к всестороннему, справедливому и крепкому миру в Украине".

Сейчас Венгрия полгода председательствует в Совете ЕС – это учреждение, обеспечивающее согласование национальных интересов между 27 государствами-участниками ЕС на уровне министров. Евросовет – это высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств членов блока. Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти ЕС, примерный аналог правительства в национальных государствах.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию о достижении мира путем мирных саммитов.

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