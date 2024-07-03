США против предложения Орбана о прекращении огня. Сказали: Россия должна выйти из Украины
Любая страна, которая имеет влияние или играет роль в российско-украинской войне, должна приложить усилия для вывода оккупационных войск из Украины. Так, на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня отреагировал спикер Госдепа США Ведант Патель.
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"Я оставлю право соответствующим странам говорить о своей политике, но мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, имеющее влияние или играющее определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", – сказал он.
Патель добавил, что единственным вариантом завершения войны является вывод российских войск из Украины.
Вчера, 2 июля, Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
Что на это ответил Зеленский – неизвестно.
- 1 июля 2024 Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС.
- На следующий день Орбан прибыл в Киев с неанонсированным визитом, заявив, что его цель связана с венгерским председательством.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что визит Орбана в Украину дает ему шанс продемонстрировать, что он будет придерживаться конструктивной позиции во время председательства Венгрии.
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