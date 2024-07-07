Орбан відвідував Азербайджан. Боррель розкритикував його так само, як і після візиту до Москви

Глава євродипломатії запевнив, що Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин з Організацією тюркських держав

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Угорський прем'єр Віктор Орбан взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сказав те саме, що й про візит Орбана до Москви: Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

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Боррель нагадав, що з 1 липня Угорщина розпочала ротаційне головування у Раді ЄС, яке триватиме до 31 грудня. Він наголосив, що це жодним чином не передбачає "будь-якого зовнішнього представництва ЄС, що є відповідальністю президента Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки на міністерському рівні".

Глава євродипломатії запевнив, що Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин з Організацією тюркських держав.

Те саме Боррель сказав і про візит Орбана до Москви цього тижня. Глава угорського уряду у відповідь назвав це "брюссельською маячнею", яка "не дала результатів у пошуку шляху до миру в російсько-українській війні".

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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