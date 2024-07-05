Нардеп Мережко: Візит Орбана до Москви може позбавити Угорщину головування у Раді Євросоюзу

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: ЕРА / VIVIEN CHER BENKO)

Поїздка угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним обурила європейських лідерів. Голова парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що такі дії Будапешта можуть призвести до позбавлення головування Угорщини у Раді Євросоюзу.

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"Виглядає так, що Орбан почав головування в ЄС з того, що одразу почав зловживати цим головуванням у своїх політичних і, можливо, також економічних цілях. Це абсолютно неприпустимо і може призвести до того, що Угорщину позбавлять головування в ЄС", – сказав нардеп.

Орбана ніхто не просив представляти інтереси України і шукати якесь "мирне вирішення", додав Мережко.

За його словами, "це кричуще порушення міжнародної моралі" й може навіть розглядатися як втручання у справи України, тобто як порушення такого принципу міжнародного права, як принцип невтручання у внутрішні й зовнішні справи держави.

Ще перед поїздкою глави угорського уряду до Москви журналісти The Guardian писали, що це може викликати "гнів" ЄС.

Європейські лідери заявили, що Орбан не має повноважень вести переговори з Росією від імені ЄС, тому його зустріч з Путіним слід розглядати з позиції суто політики Угорщини.

Такі заяви опублікували топполітики ЄС: в исокий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, голова Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "безвідповідально і нелояльно" з боку Орбана використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до Москви та Путіна. Крім того, він вважає, що це є "неправильним сигналом, який ображає українців".

2 липня Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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