Нардеп Мережко: Визит Орбана в Москву может лишить Венгрию председательства в Совете ЕС

По словам Александра Мережко, действия венгерского премьера могут рассматриваться как нарушение "международной морали"

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: ЕРА / VIVIEN CHER BENKO)

Поездка венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возмутила европейских лидеров. Глава парламента по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что такие действия Будапешта могут привести к лишению председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

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"Похоже, что Орбан начал председательство в ЕС с того, что сразу начал злоупотреблять этим председательством в своих политических и, возможно, также экономических целях. Это абсолютно недопустимо и может привести к тому, что Венгрию лишат председательства в ЕС", – сказал нардеп.

Орбана никто не просил представлять интересы Украины и искать какое-то "мирное решение", добавил Мережко.

По его словам, "это вопиющее нарушение международной морали" и может даже рассматриваться как вмешательство в дела Украины, то есть как нарушение такого принципа международного права, как принцип невмешательства во внутренние и внешние дела государства.

Еще перед поездкой главы венгерского правительства в Москву журналисты The Guardian писали, что это может вызвать "гнев" ЕС.

Европейские лидеры заявили, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Россией от имени ЕС, поэтому его встречу с Путиным следует рассматривать с позиции чисто политики Венгрии.

Такие заявления опубликовали топ-политики ЕС: высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Швеции Ульф Кристерссон заявил, что "безответственно и нелояльно" со стороны Орбана использовать председательство Венгрии в ЕС для визита в Москву и встречи с Путиным. Кроме того, он считает, что это "неправильный сигнал, который оскорбляет украинцев".

2 июля Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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