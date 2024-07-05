"Позиции Украины и России далеки друг от друга": о чем в Москве говорил Орбан

Венгерский премьер прибыл в страну-агрессора сразу после визита в Киев. В Москве он дал пресс-конференцию с диктатором Путиным

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/VALERIY SHARIFULIN)

Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным сделал несколько заявлений о войне России против Украины. В частности, он подчеркнул, что позиции Киева и Москвы касательно мира "очень далеки друг от друга".

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"Позиции России и Украины далеки друг от друга. Нужно сделать много шагов, чтобы приблизиться к завершению конфликта", – сказал он, призвав остановить огонь, чтобы создать пространство для переговоров между РФ и Украиной.

Орбан отметил, что главная задача Будапешта на ближайшие полгода председательства в Совете Евросоюза состоит в том, чтобы "найти пути разрешения конфликта".

Глава венгерского правительства утверждает, что якобы "почти не осталось стран, которые могли бы способствовать мирному урегулированию". Венгрия, по словам Орбана, одна из таких стран.

Он также заявил, что хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что тот думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье – видение Европы после войны.

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