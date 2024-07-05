"Позиции Украины и России далеки друг от друга": о чем в Москве говорил Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным сделал несколько заявлений о войне России против Украины. В частности, он подчеркнул, что позиции Киева и Москвы касательно мира "очень далеки друг от друга".
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"Позиции России и Украины далеки друг от друга. Нужно сделать много шагов, чтобы приблизиться к завершению конфликта", – сказал он, призвав остановить огонь, чтобы создать пространство для переговоров между РФ и Украиной.
Орбан отметил, что главная задача Будапешта на ближайшие полгода председательства в Совете Евросоюза состоит в том, чтобы "найти пути разрешения конфликта".
Глава венгерского правительства утверждает, что якобы "почти не осталось стран, которые могли бы способствовать мирному урегулированию". Венгрия, по словам Орбана, одна из таких стран.
Он также заявил, что хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что тот думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье – видение Европы после войны.
- 2 июля Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.
- 5 июля чиновники институтов ЕС сообщили: Орбан в Москве не представляет весь Европейский Союз, в блоке исключают контакты с Россией.
- В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.
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