"Россия срывала все договоренности". Зеленский публично ответил на "предложение" Орбана

По мнению президента, для прекращения огня должен быть "очень четкий план", чтобы Россия не использовала это время для повторного нападения

Владимир Зеленский и Виктор Орбан (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский впервые публично высказался по поводу "предложения" венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня. В интервью Bloomberg он заявил, что Украина и мир много лет пытались договориться с Россией о прекращении огня, но та нарушала обязательства.

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"По поводу ceasefire (прекращение огня, англ. – Ред.) я четко объяснял: у нас были сотни встреч еще с Минских соглашений, много лет назад договаривались стороны о ceasefire между Украиной и Россией, и Россия все это постоянно срывала и убивала наших людей ", – сказал он.

По словам Зеленского, переговоры о прекращении огня возможны только на "понятной международной площадке" в присутствии стран, лидерам которых доверяют.

Президент убежден, что для прекращения огня должен быть "очень четкий план", поскольку Украина должна быть убеждена, что Россия не будет использовать это время, чтобы просто накопить военную технику для дальнейшей агрессии.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию о достижении мира путем мирных саммитов.

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