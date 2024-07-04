"Росія завжди зривала всі домовленості". Зеленський публічно прокоментував "пропозицію" Орбана

На думку президента, для припинення вогню має бути "дуже чіткий план", щоб Росія не використала цей час для повторного нападу

Володимир Зеленський та Віктор Орбан (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський вперше публічно висловився щодо "пропозиції" угорського прем'єра Віктора Орбана про припинення вогню. В інтерв'ю Bloomberg він заявив, що Україна та світ багато років намагались домовитись з Росією про припинення вогню, але та порушувала зобов'язання.

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"З приводу ceasefire (припинення вогню, англ. – Ред.) я чітко пояснював: у нас були сотні зустрічей ще з Мінських угод, багато років тому домовлялися сторони про ceasefire між Україною та Росією, і Росія все це постійно зривала і вбивала наших людей", – сказав він.

За словами Зеленського, переговори про припинення вогню можливі тільки на "зрозумілому міжнародному майданчику" у присутності країн, лідерам яких довіряють.

Президент переконаний, що для припинення вогню має бути "дуже чіткий план", оскільки Україна має бути переконана, що Росія не використовуватиме цей час для того, щоб просто накопичити військову техніку для подальшої агресії.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Глава угорського уряду запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – про досягнення миру шляхом мирних самітів.

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