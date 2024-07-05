"Позиції України та Росії далекі одна від одної": про що у Москві говорив Орбан

Угорський прем'єр прибув до країни-агресорки одразу після візиту до Києва. У Москві він дав пресконференцію з диктатором Путіним

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/VALERIY SHARIFULIN)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

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"Позиції Росії та України далекі одна від одної. Потрібно зробити багато кроків, щоб наблизитись до завершення конфлікту", – сказав він, водночас закликавши зупинити вогонь, щоб створити простір для перемовин між РФ та Україною.

Орбан зазначив, що головне завдання Будапешту на найближчі пів року головування у Раді Євросоюзу полягає у тому, щоб "знайти шляхи вирішення конфлікту".

Глава угорського уряду стверджує, що нібито "майже не залишилось країн, які б могли посприяти мирному врегулюванню". Угорщина, за словами Орбана, одна з таких країн.

Він також заявив, що хотів почути й почув думку Путіна щодо трьох важливих питань: що той думає про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє – бачення Європи після війни.

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