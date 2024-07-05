"Позиції України та Росії далекі одна від одної": про що у Москві говорив Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
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"Позиції Росії та України далекі одна від одної. Потрібно зробити багато кроків, щоб наблизитись до завершення конфлікту", – сказав він, водночас закликавши зупинити вогонь, щоб створити простір для перемовин між РФ та Україною.
Орбан зазначив, що головне завдання Будапешту на найближчі пів року головування у Раді Євросоюзу полягає у тому, щоб "знайти шляхи вирішення конфлікту".
Глава угорського уряду стверджує, що нібито "майже не залишилось країн, які б могли посприяти мирному врегулюванню". Угорщина, за словами Орбана, одна з таких країн.
Він також заявив, що хотів почути й почув думку Путіна щодо трьох важливих питань: що той думає про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє – бачення Європи після війни.
- 2 липня Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.
- Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
- 5 липня високопосадовці інституцій ЄС повідомили: Орбан у Москві не представляє весь Європейський Союз, у блоці виключають контакти з Росією.
- В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
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