Боррель заявив, що Орбан у Росії не представляє ЄС. Той назвав це "брюссельською маячнею"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не погодився зі словами глави євродипломатії Жозепа Борреля про те, що його візит до Росії – це тільки двосторонні відносини між Будапештом та Москвою, і що в поїздці він не представляє Євросоюз. Відповідний допис він опублікував у Х.

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Після того, як стало остаточно відомо про політ Орбана до Москви, Боррель заявив, що глава угорського уряду не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція Євросоюзу щодо загарбницької війни Росії проти України викладена в багатьох висновках Європейської Ради. Відповідно така позиція виключає офіційні контакти між Європейським Союзом та президентом Путіним. Таким чином Прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", – заявив дипломат.

Угорський лідер відреагував, назвавши слова Борреля "брюссельською демократичною маячнею".

"Це і є брюссельська бюрократична маячня, яка не дала результатів у пошуку шляху до миру в російсько-українській війні. Якщо ми хочемо покласти край війні, нам потрібен політичний підхід, а не бюрократичний", – написав політик.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся із Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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