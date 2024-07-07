Орбан посещал Азербайджан. Боррель раскритиковал его так же, как и после визита в Москву

Глава евродипломатии заверил, что Венгрия не получила ни одного мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Венгерский премьер Виктор Орбан принял участие в неформальном саммите тюркских государств в Азербайджане 5-6 июля. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал то же, что и о визите Орбана в Москву: Будапешт не представляет интересов ЕС во взаимодействиях со странами и организациями.

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Боррель напомнил, что с 1 июля Венгрия начала ротационное председательство в Совете ЕС, которое продлится до 31 декабря. Он подчеркнул, что это никоим образом не предусматривает "любого внешнего представительства ЕС, являющегося ответственностью президента Европейского Совета на уровне главы государства или правительства и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности на министерском уровне".

Глава евродипломатии заверил, что Венгрия не получила ни одного мандата от Совета ЕС по развитию отношений с Организацией тюркских государств.

То же Боррель сказал и о визите Орбана в Москву на этой неделе. Глава венгерского правительства в ответ назвал это "брюссельским бредом", который "не дал результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне".

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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